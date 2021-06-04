Настя Приходько в белье вспомнила, как беременной рыдая в ванной составила завещание

Артистка имела очень много страхов.

Украинская певица Настя Приходько, которая на днях призналась, делала ли пластику лица, рассказала фанатам о своих страхах во время третьей беременности.

Исполнительница честно призналась, что однажды ее настолько морально накрыло, что она, находясь на 5-м месяце, закрылась в ванной и горько плакала. Тогда Приходько даже составила завещание, о котором сказала даже мужу.

"Помню, как я рыдала на 5-м месяце беременности, закрывшись в ванной. В тот день я составила завещание, о котором никому не сказала, даже мужу. Просто оставила нотариусу его номер и сказала: "Если я умру, вы знаете, что делать". А в голове крутилось постоянно одно и то же: мне 33, у меня третьи роды, а вдруг у меня не получится, а вдруг что-то пойдет не так, а если у меня не хватит сил ... и я оставлю двух детей без мамы ... мне было очень страшно. Этот страх меня преследовал с момента, как я узнала о беременности", — откровенно поделилась Приходько.

instagram.com/prykhodko_official

Певица переживала из-за того, что вокруг много людей умирает из-за коронавируса, она только морально восстановилась после политической истории, а ее карьера певицы была на стопе, а начинать что-то с малышом на руках непросто.

"Страх усилил мою мамскую гиперопеку и я перестала видеться с людьми, скрывая свое состояние от всех. В тот день, закрывшись от старших детей, я плакала и молила Бога о том, чтобы он уберег нас и сохранил нашу семью здоровой. И в этот момент я услышала заветные первые толчки малыша. Мне показалось это настоящим провидением. Нет, мой страх никуда не ушел до родов. Роды были сложные, так же, как и первые, мне было адски больно и страшно, я плакала, ругалась и слала всех куда подальше. Но, теперь у меня есть мой сын мой Лука! Мне его в жизни очень не хватало!" — призналась Приходько.

instagram.com/prykhodko_official

Напомним, на днях Настя Приходько в топе с пятном показала, как кормит сына. Артистка подняла тему двойных стандартов женской красоты.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку