Настя Приходько в купальнике устроила фотосет в бассейне и засветила соски

Артистка впервые после третьих родов показалась в пляжном наряде.
Украинская певица Настя Приходько, которая недавно без косметики показалась с трехмесячным сыном на руках, продолжает демонстрировать свою естественную красоту.
Так, на этот раз исполнительница решилась на фотосессию в бассейне, ради которой впервые после третьих родов надела купальник. Съемки проходили во дворе дома артистки, где она живет с детьми и мужем. Для фотосета Приходько надела купальник белого цвета, который подчеркнул настоящую фигуру Насти.
Пока что певица показала бэкстейдж съемок, но вскоре пообещала поделиться снимками из фотосессии.
Напомним, не так давно Настя Приходько без макияжа и фотошопа показала, как кормит сына грудью. Артистка поздравила поклонников с Днем естественной красоты.