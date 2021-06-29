Настя Приходько в купальнике устроила фотосет в бассейне и засветила соски

Настя Приходько в купальнике устроила фотосет в бассейне и засветила соски

Артистка впервые после третьих родов показалась в пляжном наряде.

Украинская певица Настя Приходько, которая недавно без косметики показалась с трехмесячным сыном на руках, продолжает демонстрировать свою естественную красоту.

Так, на этот раз исполнительница решилась на фотосессию в бассейне, ради которой впервые после третьих родов надела купальник. Съемки проходили во дворе дома артистки, где она живет с детьми и мужем. Для фотосета Приходько надела купальник белого цвета, который подчеркнул настоящую фигуру Насти.

instagram.com/prykhodko_official

instagram.com/prykhodko_official

instagram.com/prykhodko_official

Пока что певица показала бэкстейдж съемок, но вскоре пообещала поделиться снимками из фотосессии.

instagram.com/prykhodko_official

instagram.com/prykhodko_official

Напомним, не так давно Настя Приходько без макияжа и фотошопа показала, как кормит сына грудью. Артистка поздравила поклонников с Днем естественной красоты.

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