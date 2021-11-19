Анастасия Приходько в нижнем белье и прозрачном халатике выпустила новую песню

Артистка представила первую за три года композицию "Подруга".

Украинская певица Анастасия Приходько впервые за три года представила новую композицию "Подруга".

Новый трек артистка посвятила женской дружбе и всем девушкам, которые имели неудачные отношения и которым изменяли их любимые.

"У каждой девушки должна быть подруга, с которой она может выпить вина, поговорить по душам и которая поддержит в сложный момент жизни. Хочется напомнить всем женщинам, что нужно себя ценить, не тратить силы и энергию на мужчин, которые вас не стоят или пренебрегают вашими чувствами. Важно ценить себя и не забывать о своих друзьях, которые часто отходят на второй план, когда вы увлечены отношениями", — комментирует Анастасия.

Новая песня артистки очень не характерна для ее репертуара и отличается от предыдущих композиций. Автором текста и музыки является Дмитрий Сысоев, известный своими хитами, написанными для многих украинских артистов, а саунд-продюсером стал близкий товарищ певицы Андрей Игнатченко.

instagram.com/prykhodko_official

В ближайшее время Приходько обещает представить клип на песню "Подруга", в котором главные роли сыграли ее друзья — телеведущая Елена Филонова, шоумен Дядя Жора, травести-дива Монро и блогер Олег Машуковский.

Это первая песня Анастасии после трехлетней паузы в карьере. Артистка признается, что после рождения третьего ребенка у нее открылось новое дыхание в творчестве, и она практически записала альбом, который фанаты смогут услышать уже в 2022 году.

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