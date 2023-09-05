Настя Приходько восхитила редким фото с мужем и показала, как 10-летие брака праздновала

Украинская певица Настя Приходько 4 сентября праздновала 10 годовщину брака со своим мужем Александром.

Артистка решила не устраивать громких вечеринок, ведь, как она говорит, сейчас не то время. Исполнительница позвала домой самых близких друзей.

Празднование годовщины брака было довольно символическим. Певица организовала праздник в стиле 90-х. Все гости были в соответствующей одежде, с прическами и ярким макияжем.

Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Настя Приходько собрала всех в комнате, где когда-то все собирались. Там был раскладной стол и даже елка, как это было в их посиделках раньше.

"Обязательно стол раскладной. И именно в комнате с елкой, как когда-то собирались, мы решили праздновать наши 10 лет вместе", — поделилась артистка.

Подруга Анастасии Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Гости делали фото на полараид и слушали на проигрывателе виниловые пластинки.

Анастасия Приходько с подругой / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Среди прочего Настя показала и редкое фото со своим мужем Александром, который был в спортивном костюме. Как призналась певица, именно так был одет ее возлюбленный, когда она праздновала 18-летие.

"Люблю безгранично! В этом костюме 18 моих лет мы гуляли. Только не в этой кепке. Именно мой муж подтолкнул меня носить спортивные костюмы", — отметила артистка.

Анастасия Приходько с мужем / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Напомним, 4 сентября Настя Приходько праздновала 10-ю годовщину свадьбы со своим мужем. По случаю годовщины артистка показала архивное фото из ЗАГСа, на котором они регистрировали брак.

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