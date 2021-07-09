Настя Приходько заявила, что простит измену мужу и объяснила почему

Артистка имеет свое мнение по этому поводу.

Украинская певица Настя Приходько, которая недавно вспомнила свои невыносимые роды в 22, шокировала новостью.

Артистка заявила, что если ее муж Александр ей изменит, она ему простит. О своем любимом исполнительница говорит очень тепло. Приходько отметила, что уже очень многое с ним прошла. Она благодарит мужа, что в самые трудные периоды ее жизни он был рядом.

Настя не показывает лицо своего мужа / instagram.com/prykhodko_official

"Мы с моим мужем столько прошли, я знаю, что он настолько надежный человек, как бы мне сложно не было, я знаю, что он будет рядом. Если он полюбит другого человека, я его отпущу. Дети все с ним, все будет с ним. Этот человек навсегда будет со мной. Если произойдет измена физиологическая — бес попутал, я прощу. Потому что мне гораздо дороже все то, что мы прошли. А это, ну, черт попутал", — объяснила свою позицию Приходько.

Настя и Александр обвенчались 2019 / Facebook/Анастасия Приходько

В свою очередь Настя заверила, что никогда не изменит своему мужу. Также Приходько поделилась, какая она дома. Артистка назвала себя "наседкой", которая создает дома семейный уют. По словам Насти, она пытается оберегать мужа, не раздражать его, дарить ему тепло.

instagram.com/prykhodko_official

Напомним, ранее Анастасия Приходько в черном купальнике у плиты показала, как готовит пюре своим детям. Артистка поделилась забавным видео.

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