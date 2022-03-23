Настя Приходько жестко раскритиковала Лорак и Лободу: "Этих, бл**ь, надо отрезать от Украины"

Певицу возмутило, что украинские исполнительницы решили молчать о нападении России на Украину.

Певица Настя Приходько жестко раскритиковала украинских артисток Светлану Лободу и Ани Лорак, которые решили молчать о нападении России на Украину.

Также читайте Украинские и российские артисты проведут благотворительный концерт и пожертвуют все деньги украинцам

В общем, имя Ани Лорак вчера, 22 марта, убрали из "Аллеи звезд" в Черновцах. Настя Приходько считает, что этого недостаточно. Исполнительница убеждена, что Лорак необходимо немедленно лишить звания "Народной артистки Украины". Вместе с тем, Приходько написала, что певице, которая молчала о войне, нужно запретить въезжать на территорию Украины.

"А почему только звездочку? А лишить звания? А впаять за измену Родине? Я бы еще и гражданства лишила... Оно же потом вылезет с украинскими песнями и будет рассказывать, как она любит Украину! Вспомните еще... Действовать нужно именно сейчас. Сейчас именно то время, когда нужно все расставить на места", – написала Приходько.

Также певицу возмутило, что Светлана Лобода жалуется, что ее страницу в Instagram заблокировали в Украине.

"Господи угомоните ботокс! Он начал у нее мигрировать в мозг! Этих, бл**ь, надо мгновенно отрезать от Украины! Ни одна из них не сказала, что происходит у нас в стране! А у нас война! Война моя "дорогая", — подытожила Приходько.

Читайте также: