Настя Ткаченко раскрыла свой максимальный вес и насколько похудела после операции по уменьшению желудка

Анастасия Ткаченко

Реклама

Украинская юмористка Анастасия Ткаченко рассекретила свой максимальный вес и призналась, на сколько похудела после операции по уменьшению желудка.

Знаменитость решилась на хирургическое вмешательство в марте этого года. Анастасия Ткаченко тогда делилась, что сделала операцию по уменьшению желудка, поскольку переживает за состояние своего здоровья.

После хирургического вмешательства знаменитость кардинально похудела. Анастасия Ткаченко на проекте «Наодинці з Гламуром» говорит, что сейчас весит 99,5 кг, а ее максимальный вес был 130 кг. Однако знаменитость все еще находится в процессе похудения.

Реклама

«Мой максимум был 130 кг, сегодня на весах было 99,5. Чувствую себя прекрасно. Не могу смириться с перевоплощением, потому что этому уделяют слишком много внимания. Я всех очень благодарю, но пока не готова говорить об этом масштабно, потому что я еще в процессе», — делится юмористка с Анной Севастьяновой.

Анастасия Ткаченко

Знаменитость также говорит, что не идет к какой-то конкретной цифре на весах, а просто худеет, чтобы вес не влиял негативно на ее здоровье. Также юмористка добавила, что вообще изменилась только визуально, а чувствовала себя уверенной в любом весе.

«На самом деле, не иду к какой-то цифре. У меня нет конкретной цели и плана, просто занимаюсь здоровьем и все», — делится юмористка.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: НАСТЯ ТКАЧЕНКО вперше коментує схуднення на 30 кг, а ТРІНЧЕР зізнається в аб’юзивних стосунках

Реклама

Напомним, недавно актриса Стася Ровинская призналась, что похудела на 15 кг. Знаменитость на фото до и после показала, как кардинально изменилась.

Новости партнеров