Настю Каменских раскритиковали в Сети из-за танцев в купальнике: "Очень пошло"

Артистка поделилась роликом с отдыха.
Украинская певица Настя Каменских отдыхала с мужем, продюсером Потапом в Тулуме, Мексика.
Во время отпуска звезда успела сделать множество разнообразного контента, которым она делится в своем Instagram. К слову, на этот раз Настя опубликовала видео, на котором в купальнике соблазнительно танцевала перед камерой.
"Для меня самый лучший отдых – это пляж, солнце и вода", — подписала видео знаменитость.
Впрочем, не все фанаты оценили видео Каменских. Некоторым не понравился купальник певицы, некоторым – танец, а некоторые вообще начали критиковать ее фигуру.
- Очень пошло!
- Надо похудеть!
- Так некрасиво трусы одела!
Однако нашлись и те, которые оценили видео Насти и засыпали ее комплиментами.
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