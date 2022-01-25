Настю Каменских раскритиковали в Сети из-за танцев в купальнике: "Очень пошло"

Настю Каменских раскритиковали в Сети из-за танцев в купальнике: "Очень пошло"

Артистка поделилась роликом с отдыха.

Украинская певица Настя Каменских отдыхала с мужем, продюсером Потапом в Тулуме, Мексика.

Во время отпуска звезда успела сделать множество разнообразного контента, которым она делится в своем Instagram. К слову, на этот раз Настя опубликовала видео, на котором в купальнике соблазнительно танцевала перед камерой.

"Для меня самый лучший отдых – это пляж, солнце и вода", — подписала видео знаменитость.

Впрочем, не все фанаты оценили видео Каменских. Некоторым не понравился купальник певицы, некоторым – танец, а некоторые вообще начали критиковать ее фигуру.

Очень пошло!

Надо похудеть!

Так некрасиво трусы одела!

Однако нашлись и те, которые оценили видео Насти и засыпали ее комплиментами.

Читайте также: