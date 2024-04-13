Настю Каменских застали в объятиях звезды сериала "Бумажный дом"

Украинская певица Настя Каменских засветилась на красной дорожке в объятиях звезды сериала "Бумажный дом" Даниэля Прима.

В общем, исполнительница посетила важное мероприятие в Мадриде – музыкальную премию Los40 Primavera Pop. Там исполнительница, одетая в элегантное зеленое платье, встретилась с испанским актером и сфотографировалась с ним на красной дорожке.

Настя Каменских на музыкальные премии в Испании / Фото: Пресс-служба NK

Настя Каменских на музыкальные премии в Испании / Фото: Пресс-служба NK

Настя Каменских была единственным публичным человеком из Украины, который был приглашен на премию. Как отметила певица, во время полномасштабной войны важно всеми методами обращать внимание на события в Украине. Поэтому артистка посетила музыкальную премию и в очередной раз напомнила о российском вторжении и борьбе украинцев. По словам Насти Каменских, она во всех интервью рассказывала о войне в Украине.

Настя Каменских на музыкальные премии в Испании / Фото: Пресс-служба NK

"В мире все чаще не хотят видеть и слышать ничего о войне, но это не значит, что у нас есть право останавливаться. Мы должны создавать новые классные треки и видео, показывать их миру, демонстрировать, какой мы талантливый народ, привлекать внимание в том числе и через развлекательный контент, потому что политический люди часто просто не смотрят", — отметила певица.

Настя Каменских на музыкальные премии в Испании / Фото: Пресс-служба NK

Напомним, Настя Каменских вместе с молодым исполнителем Ostrovskyi готовит музыкальную новинку. Ранее певица уже поделилась первыми пикантными кадрами из их клипа. Кстати, на музыкальной премии Los40 Primavera Pop артистка рассказала журналистам о своем предстоящем треке MOLOKO.

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