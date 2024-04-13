Настю Каменских застали в объятиях звезды сериала "Бумажный дом"

Артистка вместе с испанским актером посетила важное мероприятие в Мадриде.
Украинская певица Настя Каменских засветилась на красной дорожке в объятиях звезды сериала "Бумажный дом" Даниэля Прима.
В общем, исполнительница посетила важное мероприятие в Мадриде – музыкальную премию Los40 Primavera Pop. Там исполнительница, одетая в элегантное зеленое платье, встретилась с испанским актером и сфотографировалась с ним на красной дорожке.
Настя Каменских была единственным публичным человеком из Украины, который был приглашен на премию. Как отметила певица, во время полномасштабной войны важно всеми методами обращать внимание на события в Украине. Поэтому артистка посетила музыкальную премию и в очередной раз напомнила о российском вторжении и борьбе украинцев. По словам Насти Каменских, она во всех интервью рассказывала о войне в Украине.
"В мире все чаще не хотят видеть и слышать ничего о войне, но это не значит, что у нас есть право останавливаться. Мы должны создавать новые классные треки и видео, показывать их миру, демонстрировать, какой мы талантливый народ, привлекать внимание в том числе и через развлекательный контент, потому что политический люди часто просто не смотрят", — отметила певица.
Напомним, Настя Каменских вместе с молодым исполнителем Ostrovskyi готовит музыкальную новинку. Ранее певица уже поделилась первыми пикантными кадрами из их клипа. Кстати, на музыкальной премии Los40 Primavera Pop артистка рассказала журналистам о своем предстоящем треке MOLOKO.
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