Настю Каменских жестко раскритиковали за откровенное фото в бикини

Артистка показала фото с отдыха.

Украинская певица Настя Каменских вместе с мужем, продюсером Потапом наслаждаются теплыми солнечными днями в Тулуме, Мексика.

Оттуда исполнительница активно делится своими красивыми фото в пляжных луках. На этот раз Каменских разместила кадр, на котором предстала в бикини бледно-сиреневого цвета. На фото Настя без макияжа обольстительно смотрит в камеру и игриво приподнимает трусики.

instagram.com/kamenskux

Впрочем, подписчики страницы звезды в Instagram вместо того, чтобы наделать комплиментов кумиру, пристыдили ее за откровенность. Многие гневные комментарии пользователи оставили под постом: "в следующий раз можно уже без трусов", "Настя, прекращай", "да сними ты уже их", "неудачное фото", "мда, плавки то светятся. Не понимаю. К чему это", "как-то неудачно в нижней части", "плавки тяжелые".

Однако были и те, кто встал на защиту Каменских. Мол, это ее страница, ее тело и она что хочет, то и делает: "красавица", "вы что, женского тела никогда не видели?", "какая же ты секси".

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