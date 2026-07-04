Наталье Могилевской внезапно стало плохо после концерта под открытым небом

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Украинская певица Наталья Могилевская откровенно рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней после одного из недавних выступлений.

Артистка вместе с шоу-балетом выступила в Ровно, где устроила яркое шоу под открытым небом недалеко от водоема. Несмотря на сильную жару, на концерт собралось немало зрителей, которых Могилевская покоряла своей энергией и зажигательными танцами.

После выступления одна из посетительниц поделилась впечатлениями в соцсетях. Женщина призналась, что не была страстной поклонницей певицы, но ее увлекли харизма и жизненная энергия артистки.

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«Мы очень часто говорим о возрасте. Но гораздо реже — о ресурсе. Такое состояние не возникает случайно. За ним стоят годы дисциплины. Забота о теле, здоровье, эмоциональном состоянии, о себе. Если женщина измождена, она не сможет долго быть опорой ни для семьи, ни для работы, ни для своих мечтаний. А когда она наполнена — это чувствуют все вокруг», — написала юзер.

Сторис Натальи Могилесской / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Неожиданно на пост отреагировала и сама Могилевская. Певица подтвердила, что за ее формой стоит большая работа над собой, однако призналась, что именно этот концерт завершился для нее серьезным недомоганием.

«Тот концерт окончился тепловым ударом. Здесь воля и уважение к зрителю были главными. Хотя о ресурсе — отдельно. Я действительно забочусь об этом. Прежде всего, психологически», — поделилась артистка.

Несмотря на плохое самочувствие, Наталья отработала почти часовое шоу и до последнего оставалась на сцене. Артистка еще раз доказала, что за ее неисчерпаемой энергией стоят не только дисциплина и забота о себе, но и огромная любовь к своей публике.

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