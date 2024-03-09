Натали Портман после 11 лет брака официально развелась с мужем-изменником

Американская актриса Натали Портман официально развелась с мужем, танцором Бенжаменом Мильпье после 11 лет брака.

Соответствующую информацию изданию People подтвердил представитель Портман. 42-летняя актриса подала заявление о расторжении брака в июле прошлого года, а развод был завершен в прошлом месяце во Франции. Здесь Портман и 46-летний Мильпье живут со своими детьми, 12-летним сыном Алефом и 7-летней дочерью Амалией.

По словам источника, приближенного к Натали Портман, ей было нелегко пережить расставание с Мильпье:

"Сначала ей было очень тяжело, но друзья сплотились вокруг нее и помогли пережить самое плохое", — рассказал друг пары.

Натали Портман и Бенжамен Мильпье / Фото: Associated Press

"Натали выходит из действительно тяжелого и болезненного года, но она стала сильнее и находит радость в своей семье, друзьях и работе", — добавил источник.

Инсайдер также рассказал, что после того, как разразился скандал вокруг их семьи, Портман и Мильпье сосредоточились на том, чтобы мягко донести до детей состояние дел в семье, которые изменились.

Натали Портман с эксчеловиком / Фото: Associated Press

Несмотря на непростой разрыв, бракоразводный процесс, супругам удалось завершить тихо и без лишней огласки.

Напомним, Натали Портман и Бенжамен Мильпье познакомились в 2010 году на съемку фильма "Черный лыбедь". Мильпье как хореограф помогал Портман изучать сложные балетные движения для картины. В 2012 году артисты поженились. У них родилось двое детей – сын Алеф и дочь Амалия.

В июне прошлого года Сеть облетела новость, что Бенжамен Мильпье изменил Натали Портман с 25-летней эко-активисткой Камиль Этьен.

Камиль Этьен / Фото: instagram.com/graine_de_possible

Камиль Этьен / Фото: instagram.com/graine_de_possible

Вскоре после этой новости актрису застали с мужем во время прогулки, она горько плакала. Портман пыталась спасти брак, а Мильпье называл связь на стороне ошибкой и обещал, что такого больше не повторится. Но, по итогу, хореограф продолжал изменять Портман, а актриса подала на развод.

Читайте также: