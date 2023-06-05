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Натали Портман после новостей об измене мужа впервые вышла на публику

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
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Натали Портман после новостей об измене мужа впервые вышла на публику

Натали Портман с мужем / Фото: Associated Press

Знаменитость появилась на футбольном матче.

Американская актриса Натали Портман впервые вышла на публику после новостей о супружеской измене мужа, танцора Бенжамена Мильпье.

Знаменитость посетила футбольный матч между "Пари Сен-Жерменом" (ПСЖ) и "Клермон Фут 63", который состоялся на одном из стадионов Парижа. Как пишет Daily Mail, во время спортивного события Натали вела себя так, будто в ее личной жизни ничего не произошло. Звезда Голливуда улыбалась и фотографировала матч на телефон. Тем временем мужа-изменника рядом с ней не было.

К слову, Натали знала об интрижке Бенжамена. Сейчас и самому мужчине досадно, поэтому он порвал все связи с эко-активисткой.

Инсайдеры утверждают, что Натали не собирается разводиться с танцором. Они пытаются сохранить их семью, а подробности семейных проблем не собираются выносить на публику.

"Он знает, что совершил огромную ошибку, и делает все возможное, чтобы Натали простила его и сохранила их семью. Натали очень закрытая и не собирается освещать это в СМИ. Ее главным приоритетом является защита своих детей и их частной жизни", — сообщил инсайдер изданию People.

Натали Портман с мужем / © Associated Press
Натали Портман с мужем / Фото: Associated Press

Напомним, о проблемах в браке Натали Портман стало известно в начале месяца. Мужа актрисы застали на романтическом свидании с 25-летней эко-активисткой.

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Дата публикации
Просмотры
1369
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