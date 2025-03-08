Натали Портман после развода с мужем-изменником закрутила новый роман

Американская актриса Натали Портман после развода с мужем-изменником, танцором Бенжаменом Мильпье, долго не скучала в одиночестве.

Знаменитость закрутила новый роман. Об этом сообщает издание Daily Mail. Избранником звезды Голливуда стал 44-летний Танги Дестабль – французский музыкант и продюсер.

То, что парочка действительно находится вместе, стало известно после их появления в свет. Папарацци удалось застать Натали и Танги во время их прогулки по улицам Парижа. Знаменитости нежно обнимались, а продюсер время от времени целовал актрису.

Натали Портман / Фото: Associated Press

К слову, Натали Портман начала новые отношения спустя год после развода с мужем-изменником Бенжаменом Мильпье. В течение 11 лет актриса и танцор состояли в браке. За время отношений у пары родилось двое общих детей – сын Алеф и дочь Амалия. Портман и Мильпье развелись из-за измены мужчины. Говорят, что он нашел роман на стороне в марте 2023 года. Сначала супруги пытались все же сохранить брак, а танцор обещал порвать с любовницей. Впрочем, папарацци снова застали его с другой, и эти снимки разлетелись по Сети. Наконец, Натали Портман подала на развод.

Напомним, недавно рэпер OTOY объявил, что закрутил новый роман. Избранницей исполнителя стала известная бизнесвумэн.

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