Натали Портман расстается с мужем-изменником после 11 лет брака — СМИ

Актриса Натали Портман подогрела слухи о разводе со своим мужем, танцовщиком Бенжаменом Мильпье.

После измены хореографа с 25-летней эко-активисткой в Сети начали обсуждать расставание звездных супругов. А на днях Натали снова заметили без кольца, поэтому в западных СМИ уже ходят слухи о разводе актрисы с мужем.

На днях Портман и Мильпье должны были отпраздновать 11-ю годовщину брака, однако в этот день актриса появилась на публике наедине и без кольца на безымянном пальце.

Натали Портман / Фото: Getty Images

Как пишет издание Entertainment Tonight, Натали также пришла на саммит Angel City Equity Summit в Сиднее без кольца. Однако пока звезда не спешит комментировать отношения с мужем-предателем.

Портман и Мильпье были в браке 11 лет. У супругов также двое детей — 11-летний сын Алеф и 6-летняя дочь Амалия.

Натали Портман с мужем / Фото: Associated Press

Напомним, что в июне Мильпье был замечен в компании 25-летней эко-активистки Камиль Этьен. Ранее сайт ТСН.ua рассказал все, что известно о молодой любовнице танцовщика.

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