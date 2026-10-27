Натали Портман впервые заговорила о третьем ребенке: что растрогало актрису после рождения малыша в 45

Натали Портман / © instagram.com/natalieportman

Реклама

Голливудская актриса Натали Портман впервые поделилась эмоциями после рождения третьего ребенка и, тем самым, официально подтвердила свой новый статус многодетной мамы.

Если раньше о пополнении в семье звезды сообщали СМИ, то сейчас 45-летняя знаменитость сама рассказала об этом в интервью Harper’s Bazaar. Портман призналась, что восхищается новорожденным малышом и одновременно с нежностью наблюдает за тем, как быстро взрослеют ее дети.

Реклама

«Я полна удивления и радости от этого очаровательного маленького человека. Это тоже заставляет меня по-новому посмотреть на моих старших детей, ведь я вспоминаю, как совсем недавно они были такими же крошечными и как быстро они стали невероятными людьми со своими удивительными характерами, чувством юмора и идеями», — поделилась актриса.

Реклама

Натали Портман / © Associated Press

К слову, о третьей беременности Портман стало известно в апреле 2026 года. Отцом ребенка стал 46-летний французский музыкант Танги Дестабль. Об их отношениях впервые стало известно в марте 2025 года. В СМИ поговаривали, что многодетной звезда могла стать еще в конце лета этого года. Впрочем, о гендере малыша она пока молчит, как и не показывает его.

От предыдущего брака с хореографом Бенжаменом Мильпье у актрисы двое детей: 15-летний сын Алеф и 9-летняя дочь Амалия. Теперь же семья Портман уже официально стала больше.

Напомним, недавно ведущая Соломия Витвицкая показала подросшего сына, которому исполнился один месяц. Также звезда рассекретила, сколько детей у ее мужа-военного на самом деле.

Новости партнеров