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Натали Портман впервые заговорила о третьем ребенке: что растрогало актрису после рождения малыша в 45
Звезда впервые рассказала о рождении третьего ребенка от французского музыканта Танги Дестабля
Голливудская актриса Натали Портман впервые поделилась эмоциями после рождения третьего ребенка и, тем самым, официально подтвердила свой новый статус многодетной мамы.
Если раньше о пополнении в семье звезды сообщали СМИ, то сейчас 45-летняя знаменитость сама рассказала об этом в интервью Harper’s Bazaar. Портман призналась, что восхищается новорожденным малышом и одновременно с нежностью наблюдает за тем, как быстро взрослеют ее дети.
«Я полна удивления и радости от этого очаровательного маленького человека. Это тоже заставляет меня по-новому посмотреть на моих старших детей, ведь я вспоминаю, как совсем недавно они были такими же крошечными и как быстро они стали невероятными людьми со своими удивительными характерами, чувством юмора и идеями», — поделилась актриса.
К слову, о третьей беременности Портман стало известно в апреле 2026 года. Отцом ребенка стал 46-летний французский музыкант Танги Дестабль. Об их отношениях впервые стало известно в марте 2025 года. В СМИ поговаривали, что многодетной звезда могла стать еще в конце лета этого года. Впрочем, о гендере малыша она пока молчит, как и не показывает его.
От предыдущего брака с хореографом Бенжаменом Мильпье у актрисы двое детей: 15-летний сын Алеф и 9-летняя дочь Амалия. Теперь же семья Портман уже официально стала больше.
Напомним, недавно ведущая Соломия Витвицкая показала подросшего сына, которому исполнился один месяц. Также звезда рассекретила, сколько детей у ее мужа-военного на самом деле.