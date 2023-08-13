Наталка Денисенко без белья в платье с прозрачными вставками прокомментировала скандал с Остапчуком

Украинская актриса Наталка Денисенко поделилась с поклонниками фотографиями из новой фотосессии.

На странице в Instagram звезда сериала "Крепостная" разместила серию фото, на которых позирует без нижнего белья. Из одежды на артистке – пикантное белоснежное платье, подчеркнувшее фигуру Наталки. Откровенности образу Денисенко добавило и то, что в ее наряде присутствуют прозрачные вставки, частично обнажившие тело знаменитости.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Под фото Денисенко прокомментировала недавний скандал с Остапчуком, Буше и Позитивом, которые обсуждали депиляцию женщин. Наталка отметила, что женщины гораздо чаще бывают более жестокими в своих высказываниях друг к другу:

"Никто не виноват, что мужчины имеют какие-то свои предубеждения по поводу красоты... Иногда, чаще именно женщины бывают более жестокими в высказываниях друг к другу... (я это знаю точно, потому что на один мужчина не говорил того, что говорили "подружки"). О травле подростками сверстников – я вообще молчу… Веками общество навязывало какие-то формы и правила красоты и поведения… Мой муж вообще не замечает когда гладкие ножки, а когда нет… Зато четко замечает мое состояние, "блеск в глазах", мои чувства, энергию …" – написала Денисенко.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Также Наталка отметила, что для нее главное – любить себя здоровой любовью и учить своего сына, что красота может быть в разных формах и смыслах.

Напомним, ранее Наталка Денисенко приоткрыла закулисье съемочного процесса и поделилась с фанами, как в фильмах снимаются эротические сцены.

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