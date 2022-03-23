Наталка Денисенко будет бесплатно преподавать украинский язык: "Есть знания, которыми готова делиться"

Артистка будет давать онлайн-уроки.

Известная украинская актриса Наталка Денисенко с завтрашнего дня будет бесплатно преподавать украинский язык.

Как рассказала артистка, в такое тяжелое для Украины время, она хочет быть чем-нибудь полезной. Поэтому знаменитость решила поделиться своими знаниями по украинскому языку. Это актуально, ведь многие русскоязычные украинцы стали говорить только на государственном языке.

"Я постоянно думаю о том, что я могу сделать сейчас для своей страны... Ведь какая из меня польза сейчас, из актрисы? Сейчас то, что я делала кажется настолько неважным... Но у меня есть знания, которыми я готова делиться!" – написала артистка.

Денисенко заверила, что у нее есть преподавательский опыт. Она давала уроки по "Техники языка" на актерских курсах. Вместе с тем Наталка будет приглашать разных экспертов.

"У меня есть небольшой план, как помочь тем, кто хочет общаться в быту на украинском, как сделать плавный и ласковый переход, как улучшить дикцию и запас слов и так далее", — отметила Наталья.

К слову, первый онлайн-урок актриса даст уже завтра, 24 марта, в своем Instagram.

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