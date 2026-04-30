Наталка Денисенко честно призналась, удалось ли построить теплые отношения с детьми любимого-бизнесмена

Украинская актриса Наталья Денисенко откровенно рассказала об общении с детьми любимого бизнесмена и модели Юрия Савранского и их непростых, но искренних отношениях.

Артистка призналась, что постепенно строит контакт с семьей избранника. Пока их общение имеет ограниченный формат. Больше всего тепла она чувствует во взаимодействии с его сыном. С ним они поддерживают связь дистанционно. Актриса говорит, что искренне привязалась к мальчику. В то же время она не скрывает, что хочет большего — живого общения и совместного времени.

«Я общаюсь только онлайн с сыночком Юрия. Очень его люблю и вообще люблю Юриных деток. Я бы очень хотела, чтобы они приезжали к нам и с ними больше проводить времени, но пока нет такой возможности», — отмечает звезда на проекте«Тур звездами»

По словам Денисенко, ситуация с дочкой Юрия складывается иначе. Девочка не спешит идти на контакт. Впрочем, актриса не драматизирует это и относится с пониманием. Она уверена, что доверие формируется постепенно, без давления.

«Она радостно принимает подарки от меня. Я думаю, что еще рано идти на коммуникацию (ред.)», — делится актриса.

