Наталка Денисенко эмоционально отреагировала на слухи о беременности: "Это, как минимум, некорректно"

На днях вокруг актрисы Наталки Денисенко поползли слухи о том, что она ждет второго ребенка.

Такие выводы поклонники звезды сделали после того, как она поделилась кадрами из новой фотосессии, в которой позировала в костюме-макраме с обнаженной грудью.

Наталья не стала медлить и сразу отреагировала на комментарии о своей вероятной беременности. В сторис в Instagram актриса продемонстрировала стройную талию и объяснила, что так просто вышла на фото.

"Люди, перестаньте мне писать что я беременна! Это минимум – некорректно! Я не беременна. Живот у меня торчал всегда и на фото я просто его не втянула. У меня хорошая широкая грудная клетка – досталась от папы, как и мои круглые ягодицы. Не у всех может быть пресс и тоненькая талия. Я люблю такое свое тело", — написала Наталка.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Также актриса написала о том, что писать о беременности женщине просто неуместно, ведь кого такие слова могут серьезно обидеть.

"В таком ракурсе я закрываю рукой изгиб талии, плечо повернуто, живот и диафрагма вперед, и кажется что там что-то, но это просто ракурс! А представьте например, если бы я не могла забеременеть, или наоборот скрывала беременность – а мне писали "Вы беременны?". Или я бы комплексовала по поводу фигуры и после этих вопросов села на нездоровую диету? Будьте экологичнее! И не только со мной", — обратилась к комментаторам актриса.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Читайте также: