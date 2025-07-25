Наталка Денисенко горячо поцеловала мужчину и оказалась в любовном треугольнике

Наталка Денисенко

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Украинская актриса Наталка Денисенко после комментария относительно развода с мужем неожиданно засветилась с другим.

Артистка снялась в ярком клипе певицы Lesya Grig на дебютную песню "Твоє кохання", сюжет которого построен вокруг неожиданного любовного треугольника с братьями-близнецами. Ролик сочетает драму, иронию и юмор — и все это в формате мини-фильма. Съемки прошли в Риге, в атмосферном старинном доме, который напоминает замок. Именно там Наталка Денисенко блестяще воплотила главную героиню, переживающую широкий спектр эмоций — от страстной любви до предательства и разочарования.

По сюжету, героиня влюбляется с первого взгляда, однако вскоре видит своего возлюбленного с другой женщиной. В порыве ревности она врывается в дом любимого и разбивает вазы... Но вдруг выясняется, что у него есть брат-близнец, и вся эта драма — лишь недоразумение. К слову, в кадре звезда смело демонстрирует страсть: горячо целуется с актером и предстает с ним в постели.

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"Мы хотели создать не просто клип, а настоящий короткометражный фильм с эмоциями, драмой и неожиданным финалом. Наталка была идеальным выбором — она прожила эту историю на все сто", — отметила Lesya Grig.

К слову, сюжет основан на реальных событиях — песню Lesya Grig написала еще в 2006 году на основе собственного подросткового опыта. Как призналась артистка, в школе она встречалась с братьями-близнецами, которые менялись местами на свиданиях, что впоследствии стало причиной для серьезного эмоционального потрясения. Сейчас та история — источник иронического вдохновения для дебютной работы.