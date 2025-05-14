Наталка Денисенко и Андрей Фединчик официально развелись: известна причина

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / © instagram.com/natalka_denisenko

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Украинская актриса Наталка Денисенко официально развелась с мужем, актером-военным Андреем Фединчиком, с которым прожила в браке восемь лет.

Об этом стало известно из открытых источников Опендатабот, где обнародовали решение суда. Развод супругов вступил в силу с 8 мая 2025 года. Отмечается, что Богунский суд в Житомире удовлетворил иск Наталки Денисенко расторгнуть брак с Андреем Фединчиком.

Также стала известна причина развода пары. В заявлении истицы, то есть Наталки Денисенко, указано, что они с Андреем Фединчиком приняли соответствующее решение из-за потери чувств друг к другу.

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Наталка Денисенко, Андрей Фединчик и их сын / © instagram.com/andreyfedinchik

Суд рассмотрел дело и принял решение удовлетворить иск Наталки Денисенко о расторжении брака. Актеры не присутствовали на судебном заседании, ведь отказались встречаться.

Отметим, Наталка Денисенко и Андрей Фединчик поженились в апреле 2017 года. Уже в сентябре того же года у пары родился общий сын Андрюша. О разводе актеров стало известно в середине апреля. Инициатором разрыва брака стала именно Наталка Денисенко. Актриса подала заявление в суд в конце января. Пока ни Андрей Фединчик, ни Наталка Денисенко не комментируют новости об их разводе.