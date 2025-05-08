Наталка Денисенко и Андрей Фединчик отказались встречаться в суде по делу о разводе

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / © instagram.com/natalka_denisenko

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Украинская актриса Наталка Денисенко и ее муж, актер-военный Андрей Фединчик, отказались встречаться в суде по делу о разводе.

Богунский районный суд Житомира в четверг, 8 мая, должен рассмотреть дело о расторжении брака актеров. Впрочем, незадолго до этого Наталка Денисенко подала ходатайство о том, чтобы судебное заседание состоялось в онлайн-формате. 29 апреля суд удовлетворил желание актрисы. Наконец, 8 мая в 14:00 состоится заседание в режиме видеоконференции, где рассмотрят вопрос развода Наталки Денисенко и Андрея Фединчика. Об этом стало известно согласно данным на сайте "Судебная власть Украины".

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик будут разводиться в режиме видеоконференции / © court.gov.ua

Что интересно, рассмотрение дела о разводе должно было состояться еще 11 марта. Однако ни Наталка Денисенко, ни Андрей Фединчик в суд тогда не явились. От актера лишь поступило заявление о рассмотрении дела в его отсутствие.

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Наталка Денисенко и Андрей Фединчик должны были развестись еще 11 марта / © court.gov.ua

Развод Наталки Денисенко и Андрея Фединчика – что известно

В середине апреля стало известно, что супруги-актеры разводятся. Иск в суд подала Наталка Денисенко, а это произошло еще 31 января. В настоящее время пара не комментирует новости о разводе. Вместо этого Наталка Денисенко своими постами дает понять, что в ее личной жизни действительно происходят перемены.

Кстати, актрисе уже успели приписать новый роман. В Сети начали сплетничать, что артистка якобы находится в отношениях с режиссером Алексеем Комаровским. Недавно Наталка Денисенко отреагировала на эти слухи.