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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
319
Время на прочтение
1 мин

Наталка Денисенко, которая разводится с мужем, отреагировала на слухи о ее романе с режиссером

Артистка говорит, что вокруг ее личной жизни плетутся интриги.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Наталка Денисенко

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Украинская актриса Наталка Денисенко, которая разводится с мужем Андреем Фединчиком, отреагировала на слухи, что она закрутила новый роман .

Знаменитости уже успели приписать отношения с режиссером Алексеем Комаровским. Артистка поначалу воздерживалась от комментариев. Тем временем Комаровский все же пролил свет на ситуацию. В Instagram-stories он заверил, что их с Наталкой Денисенко объединяет только дружба и кино.

Тем временем актриса сделала репост видео режиссера. Также артистка поблагодарила его, что тот опроверг слухи об их романе. Наталка Денисенко говорит, что вокруг ее личной жизни в последнее время плетется немало интриг, что у нее просто не хватает сил все комментировать.

Наталка Денисенко отреагировала на слухи о ее романе с Алексеем Комаровским

Наталка Денисенко отреагировала на слухи о ее романе с Алексеем Комаровским

"У меня не хватает сил комментировать все интриги, что плетутся вокруг меня", - заверила актриса.

Напомним, недавно стало известно, что Наталка Денисенко разводится с мужем Андреем Фединчиком. Судя по информации в реестре судебных дел, актриса подала документы на расторжение брака еще 31 января. Ни Денисенко, ни Фединчик не комментируют новости об их разводе.

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Дата публикации
Количество просмотров
319
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