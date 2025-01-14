Наталка Денисенко купила новую машину и впервые показала ее: "Не могу поверить"

Украинская актриса театра и кино Наталка Денисенко поделилась изменениями в своей жизни.

Так, после того, как артистка продала свой предыдущий автомобиль, она стала обладательницей нового. Наталья в своем фотоблоге рассекретила, что купила новенький Mercedes.

Актриса в сторис показала, как приехала в автосалон забирать свою желаемую покупку. И как оказалось, чтобы еще больше удивить Наталью, новенький автомобиль накрыли черной тканью и украсили бантиком с шариками. Денисенко призналась, что она не может поверить своим глазам, ведь это была ее мечта. Так что после сюрприза она непременно сфотографировалась в салоне. Кроме того, добавила, что заработала на Mercedes полностью сама.

Наталья Денисенко купила машину / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталья Денисенко купила машину / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Сегодня воплотилась еще одна моя мечта… Я не могу поверить, что я сама смогла это сделать. Я очень много работала ради Mercedes. Спасибо Богу и Вселенной. Просто я мечтала о таком фото", — поделилась Наталья.

Наталья Денисенко купила машину / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, недавно Наталка Денисенко похвасталась еще одной новостью. Скоро она станет владелицей новой квартиры. Более того, звезда даже показала, как будет выглядеть ее жилье.

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