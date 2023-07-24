Наталка Денисенко метко ответила хейтерам, раскритиковавшим ее фото в купальнике: "Повеселило"

Украинская актриса Наталка Денисенко столкнулась с критикой в Сети после того, как показала себя в купальнике на отдыхе в Турции.

Накануне своего возвращения в Украину знаменитость поделилась фото в откровенном минибикине белого цвета, едва прикрывшего ее грудь. После чего комментаторы "забросали" звезду негативной критикой в сторону ее облика и обвинили в том, что она публикует неуместный контент.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Впрочем, огорчаться из-за комментариев хейтеров Наталка не стала. В следующей публикации актриса обратилась к критикам и поблагодарила их за такую активность на ее странице.

"Это был действительно очень хороший отдых! Впереди меня ждет много работы для украинского ТВ и несколько благотворительных мероприятий, поэтому я готова работать! Спасибо всем хейтерам за такую активность под моим предыдущим сообщением. Печально, конечно, что необычный купальник и естественное подтянутое тело, вызывают у людей желание писать колючие комментарии, но это даже повеселило (потому что я точно знаю что именно побуждает людей писать подобное), ведь самое главное для меня то, что сказал об этих фото мой муж! И особенно спасибо моим приятным подписчикам за искреннюю любовь! Это взаимно! Именно ради вас я здесь", - обратилась к подписчикам Наталка.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

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