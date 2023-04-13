Наталка Денисенко на архивном фото показала, как выглядела в 14 лет

Актриса Наталка Денисенко показала поклонникам, насколько изменилась за эти годы.

В стороз в Instagram звезда "Крепостной" поделилась фотографиями со своей давней подругой. Близкий человек приехал в гости к Наталке и вместе они загадали, какими были в подростковом возрасте.

"Мы тогда. Здесь нам 14 лет", – подписала фото Денисенко.

Наталка Денисенко с подругой / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

На архивной фотографии актриса позировала в синем платье с вырезами на плечах и собранными в хвост волосами.

Также знаменитость добавила и современный кадр с подружкой, чтобы поклонники могли оценить произошедшие с ними изменения. Стоит отметить, что даже через 19 лет актриса выглядит прекрасно и почти не изменилась.

Напомним, недавно Наталка Денисенко порадовала поклонников новостью — с фронта в отпуск наконец-то приехал ее муж, Андрей Фединчик. Актриса показала трогательные кадры встречи с любимым после продолжительной разлуки.

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