Наталка Денисенко на честном фото показала, как выглядит без макияжа и фотошопа

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Реклама

Украинская актриса Наталка Денисенко показала себя без макияжа и фотошопа.

В Instagram-stories знаменитость поделилась своим честным фото. В частности, артистка опубликовала селфи. На снимке актриса предстала перед объективом фотокамеры без единой капли декоративной косметики, фотошопа и фильтров.

Наталка Денисенко также высказалась о своем состоянии. Актриса говорит, что ей нравится, когда она не должна ничего объяснять. Артистка по-философски отметила, что это "настоящая роскошь, когда тебя уже достаточно".

Реклама

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

"Как мне нравится фото без фильтров, без макияжа. И состояние, когда у меня есть право никому ничего не объяснять. Это настоящая роскошь! Когда тебя уже достаточно", - поделилась мыслями артистка.

Напомним, недавно актриса Ольга Сумская показала свои фото без фотошопа. Знаменитость еще и опубликовала довольно пикантные снимки, на которых она предстала в боди.