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Наталка Денисенко на фоне развода с мужем-военным Фединчиком заявила о "пипце" в жизни
Наталка Денисенко, которая тайно подала на развод, заговорила о тяжелом периоде.
Украинская актриса Наталка Денисенко, которая разводится с мужем-военным Андреем Фединчиком, заявила о "пипце" в жизни.
Артистка в Instagram-stories поделилась, что в этом году апрель и май станут очень сложными для нее. Кстати, именно в этом месяце стало известно о разводе актрисы, а в следующем запланировано судебное заседание по делу.
Впрочем, Наталка Денисенко говорит, что была готова ко всем испытаниям и знала о "пипце" в ее жизни. Пролить свет на будущее артистке якобы помогли астрология и нумерология.
"Хорошо, что я знала, что в моей жизни будет пипец. И знаю, какой пипец и сплетни будут в ближайшее время. Поэтому немного готова к этим событиям", - заявила актриса.
Развод Наталки Денисенко и Андрея Фединчика – что известно
Недавно в Сети появилась информация, что актеры разводятся. В конце концов это оказалось правдой. Согласно реестру судебных дел, Наталка Денисенко 31 января подала заявление на развод. Судебное разбирательство дела запланировано на 8 мая. Суд пройдет в Житомире.
Пока что ни Наталка Денисенко, ни Андрей Фединчик не комментируют новости о своем разводе. Впрочем, недавно актриса сделала неоднозначное заявление о личной жизни.