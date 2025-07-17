Наталка Денисенко с сыном от Андрея Фединчика / © instagram.com/natalka_denisenko

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Украинская актриса Наталка Денисенко восхитила редкими фото с сыном от актера Андрея Фединчика.

7-летний Андрюша редкий гость в мамином фотоблоге. А все потому, что мальчик не любит фотографироваться. Но на отдыхе Наталка Денисенко была серьезно настроена на фотосет, ведь дети быстро растут, а артистка хочет запечатлеть в памяти каждый момент.

Наталка Денисенко с сыном от Андрея Фединчика / © instagram.com/natalka_denisenko

Чтобы уговорить сына сделать несколько кадров, актрисе пришлось пойти на хитрость. Знаменитость пообещала сыну устроить немало развлечений. Поэтому, Андрюша согласился.

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"Мой сын - мое сердечко. Эти фото с сыночком, как всегда, на вес золота! Он очень не любит фотографироваться, от слова совсем! Но дети так быстро растут и так хотелось совместных фотографий, поэтому даже не буду вам рассказывать весь тот список развлечений, которые я пообещала ему за эти фото", - поделилась артистка.

Наталка Денисенко с сыном от Андрея Фединчика / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко уже поделилась результатом их фотосета. На кадрах можно заметить, как мальчик уже заметно повзрослел. Тем временем пользователи обратили внимание, что мальчик - просто копия своего папы Андрея Фединчика.

Наталка Денисенко с сыном от Андрея Фединчика / © instagram.com/natalka_denisenko

Сын очень похож на папу! Серьезный, красивый мальчик.

Он такой уже взрослый!

Вы замечательные!

Отметим, Наталка Денисенко родила сына в браке с актером Андреем Фединчиком. В апреле стало известно, что пара разводится. Наконец, в мае этого года актеры расторгли брак, который длился восемь лет.

Напомним, недавно певица TAYANNA показала редкое фото с 10-летним сыном. Также артистка рассказала о курьезе, который случился с ними в аэропорту.

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