Наталка Денисенко на "Танцах со звездами" ошеломила перевоплощением и в мини полетала над сценой

Наталка Денисенко и Антон Нестерко

А на паркете благотворительного предновогоднего выпуска "Танцев со звездами" свой номер уже продемонстрировала актриса Наталка Денисенко.

Артистка признается, что очень хотела принять участие в проекте. Однако сначала знаменитость испугалась. Как говорит Наталrf Денисенко, она танцевать не умеет особо, поэтому боялась, что не справится.

Наталка Денисенко / © пресслужба каналу "1+1"

Паре представилась возможность станцевать самбу. Наталка Денисенко вышла на паркет в образе уборщицы под песню Алены Омаргалиевой "Не п'яна - закохана" в исполнении Галины Печенижской. Сначала артистка делала вид, что моет паркет. А когда вышел партнер Наталки - Антон Нестерко - она сразу же перевоплотилась в яркое мини-платье. Актриса продемонстрировала эффектную самбу. А в конце выступления знаменитость полетала над сценой.

Наталка Денисенко и Антон Нестерко / © пресслужба каналу "1+1"

Екатерина Кухар осталась в восторге. Балерина даже подарила Наталке Денисенко презент - символ 2026 года - игрушечного коня.

"Вопреки всем хейтерам, самба не была для вас фатальной. Поздравляем вас! И у меня для тебя есть подарок. Символ следующего года - дарю тебе лошадку", - сказала балерина.

Наконец, Наталка Денисенко от всех судей получила 10 баллов. Однако Дмитрий Дикусар оценил выступление артистки на 9.

