Наталка Денисенко нарвалась на хейт из-за неоднозначной реакции на просьбу фаната и раскрыла правду

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Украинская актриса Наталка Денисенко оказалась в эпицентре критики.

Скандал произошел в Луцке, куда артистка вместе с другими актерами пришла презентовать новый фильм «Когда ты расстанешься?» в кинотеатре. Уже традиционно звезды уделили время поклонникам для разговоров и фото. Возможностью воспользовался один из посетителей, но подошел с особой просьбой — помочь спасти жизнь маленькому Матвею Колядюку с мышечной дистрофией Дюшена путем записи совместного видео-призыва.

Соответствующее видео распространил в Instagram один из автосервисов. Однако внимание пользователей привлекло другое — отношение актеров к услышанному. На кадрах заметно, как только мужчина начинает обращаться к артистам — Наталка говорит, что «у них нет времени и они хотят пофоткаться со всеми». Но впоследствии, услышав до конца историю, она и все остальные все же актеры записали видео-призыв.

Однако, даже несмотря на выполненную просьбу, гневных комментариев избежать не удалось. Большая часть хейта обрушилась именно на Денисенко. Поэтому она не смолчала и вышла с публичным заявлением в Instagram. Звезда отметила, что произошло недоразумение. В частности, объяснила, что сначала не так восприняла слова мужа и думала, что он хотел нарушить правило не снимать длинных видео. Но добавила, что после выслушанного поняла, в чем дело, и приняла участие в ролике-призыве.

Дата публикации 18:02, 14.03.26

«В Сеть парни из одного автосервиса выложили видео, где мы с актерами делаем им замечание, что они задерживают людей, ведь они даже не предупредили, что хотят снять. Все думали, что они хотят записать с нами какое-то интервью или развлекательный формат, поэтому, конечно, напомнили о регламенте события, что очень не хватает времени! За арнями стояла огромная очередь из людей и мы не знали, почему они решили позволить себе задерживать очередь зрителей. Конечно, когда услышали о ребенке, то сразу поддержали и записали видео!» — говорится в заявлении Денисенко.

Более того, после такого недоразумения актриса отметила, что всей командой они задонатили на сбор для лечения Матвея. И одновременно призвала остальных быть осмотрительными с таким хайпом и вместо критики так же пожертвовать средства.

«Вместо того, чтобы писать гадости, призываю сделать донат! Потому что мы с командой еще в тот день поддержали сбор», — отметила Наталья.

Пост Наталки Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

