Наталка Денисенко неожиданно заговорила о свадьбе с новым возлюбленным

Наталка Денисенко и Юрий Савранский

Реклама

Украинская актриса Наталка Денисенко неожиданно заговорила о свадьбе с возлюбленным, манекенщиком Юрием Савранским.

Пара в начале декабря прошлого года подтвердила роман и прекратила скрывать, что вместе. А сейчас же поклонников артистки интересует, планирует ли она узаконивать отношения с манекенщиком. Наталка Денисенко на проекте "Ранок у великому місті" говорит, что Юрий Савранский очень хочет жениться на ней и родить общего ребенка. Однако сама же актриса не торопится делать этот серьезный шаг. Артистка говорит, что хочет пока побыть в статусе девушки, а не жены.

Однако Наталка Денисенко обращалась к своему астрологу. А та предсказывает возможные изменения в жизни артистки. Поэтому, знаменитость не исключает, что свадьба в этом году таки может состояться.

Реклама

Юрий Савранский и Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

"Готовлюсь ли я к свадьбе? Знаете, у меня, наверное, исчезло желание много раз выходить замуж. Я знаю, что Юра очень хотел бы и свадьбу, и ребенка. Но мне так хочется насладиться этой встречей. Даже Юре говорила, что давай немного не спешить. Но мой астролог говорит, что в этом году у меня очень много всевозможных транзитов, то все может быть", - говорит артистка.

Напомним, недавно Наталка Денисенко остро ответила хейтерам, которые критикуют их с Юрием Савранским отношения. Артистка попросила оставить их в покое.