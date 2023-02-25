Наталка Денисенко нежно поздравила мужа-защитника Фединчика с 38-летием и показала его с гранатометом в руках

Звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко рассказала, что сегодня, 25 февраля, день рождения празднует ее муж, актер Андрей Фединчик.

На странице в Instagram Денисенко разместила трогательные фотографии с мужем и поздравила его с 38-летием. С началом полномасштабного вторжения Фединчик в рядах ВСУ защищает нашу страну на передовой, поэтому Наталке не удалось поздравить мужа лично. Впрочем, как призналась артистка, она передала любимому сюрприз:

"В прошлом году я поздравляла тебя, когда мы прятались с сыном в подвале от российских ракет, ты лежал в спальном мешке и улыбался. В этом году тебя поздравили твои побратимы сюрпризом, который я смогла передать тебе в командировку, хотя ты и запрещал… Но ты заслуживаешь праздника!" – подчеркнула жена Фединчика.

Андрей Фединчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка поделилась, что очень гордится своим возлюбленным и назвала его невероятным человеком:

"Да, Андрей Фединчик – хоть ты не идеален (но это я тебе говорила во все дни, а сегодня твой день рождения), я все равно никогда не уставала нахваливать тебя (хоть ты и не любишь это), и говорить что ты – невероятный человек", — добавила Денисенко.

Кроме того, знаменитость поделилась фотографиями, на которых изображена с мужем, а также показала несколько кадров с Фединчиком на передовой.

В частности, на одном из фото Андрей изображен с противотанковым гранатометом в руках.

Андрей Фединчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Андрей Фединчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Актриса выразила надежду, что в следующем году они уже будут вместе, всей семьей праздновать день рождения Андрея.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик с сыном / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, ранее Наталка Денисенко рассказала, как выдерживает разлуку с мужем Андреем Фединчиком, который служит в ВСУ.

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