Наталка Денисенко обнаженной погрузилась в аквариум с водой в необычной фотосессии

Украинская актриса Наталка Денисенко удивила поклонников кадров новой фотосессии.

Ради красивых кадров знаменитость погрузилась в аквариум с водой. Чувственными кадрами по съемкам Наталка поделилась на своей странице в Instagram.

В своем образе Денисенко напомнила фанам русалку, заточенную в стеклянных стенках аквариума.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

В подписи к необычной фотосессии Наталка поделилась некоторыми секретами актерской профессии, касающимися съемок в воде.

"А вы знаете что для актерской профессии нужно уметь и нырять? Да, иногда могут быть сложные сцены в воде. Конечно, их могут выполнить каскадеры-дайверы, но крупный план под водой вместо актера никто не сделает", — рассказала звезда.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Сначала актриса позировала плетеному платью, прикрывшему ее тело. Но потом полностью обнажилась на камеру.

Актриса догадывалась, что подобные откровенные фотографии могут вызвать бурное обсуждение, поэтому сразу заметила, что ее муж был не против такого контента.

"В конце съемок, когда надо было вылезать из этого аквариума, из одежды просто "лилось"… И чтобы не замочить студию, сначала "вышло" платье, а потом уже я! Заодно сделали такие нежные кадры. Если что, муж утвердил", – рассказала Наталка.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

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