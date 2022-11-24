Наталка Денисенко очаровала фото с подросшим сыном-копией Фединчика

Украинская актриса Наталка Денисенко в честь Дня сына, который отмечали 22 ноября, поделилась с поклонниками трогательными кадрами со своим сыном Андреем.

На странице в Instagram артистка запостила милые фотографии, сделанные у нее дома. На снимках Наталка и маленький Андрюша изображены на диване. Денисенко искренне улыбается, а 5-летний сын нежно обнимает маму.

Наталья Денисенко с сыном / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталья Денисенко с сыном / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Вчера был день сына. Но все мы прекрасно знаем, что мы, мамы, думаем о своих детях 24/7. Ну разве не так? Потому что это наше счастье и наша душа. Но эти фото еще не были в ленте, поэтому ловите карусель нашей с сыном любви", — подписала фотографии звездная мама.

Наталья Денисенко с сыном / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Подписчики страницы Денисенко признались, что фото их очень растрогали, а также отметили, что маленький Андрюша очень похож на своего отца, мужа Наталки, актера Андрея Фединчика: "Ох, Наталка, растет еще один любитель женщин", "Ой, какие же глаза у этого парня! Красавец", "Какие вы красивые. Столько нежности и любви", "копия папочки", "как он похож на Андрея", "извини Наталка, но Андрюша – копия Фединчика".

Напомним, недавно Наталка Денисенко поделилась, на какие средства с семьей живет во время войны. Сейчас муж Наталки, актер Андрей Фединчик несет службу в рядах ВСУ, сама Наталка волонтерит и организовывает благотворительные вечера поэзии.

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