Наталка Денисенко очаровала изящным образом в серых цветах в новой фотосессии

Украинская актриса Наталка Денисенко очаровала Сеть своими новыми фотографиями.

На своей странице в Instagram звезда сериала "Крепостная" поделилась кадрами по фотосессии. Для съемок Наталка выбрала изящный образ – платье-комбинацию и оверсайз жакет. Лук звезды дополнили сдержанные серьги и легкий макияж.

Кстати, цвета актриса выбрала не типичные для себя – серые, хотя обычно поклонники привыкли видеть Наталью в белом. Знаменитость неоднократно говорила, что очень любит этот цвет, потому и гардероб у нее в основном весь в белых оттенках.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Под улыбающимися фото актриса поделилась своими переживаниями.

"Чтобы не плакать, я смеялась". Точнее: поплачу и потом буду улыбаться, потому что я выбираю быть радостной и счастливой, и жить свою лучшую жизнь, чтобы там не было… Сейчас трудный период в жизни всех украинцев, и я не исключение… Честно, сейчас особенно тяжело… Но! Если мы живы, то нет таких уроков, которые мы не можем выдержать. Обнимаю", — написала Наталка.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, недавно свой образ в платье-комбинации продемонстрировала Тина Кароль – певица позировала среди цветущего поля.

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