Наталка Денисенко ошеломила признанием о ежемесячных расходах: "Примерно полмиллиона"

Актриса призналась, сколько зарабатывает в Киеве во время войны.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Известная украинская актриса Наталка Денисенко призналась, сколько денег нужно ей в месяц для комфортной жизни в Киеве.

Сумма, которую озвучила звезда, впечатляет даже по меркам шоу-бизнеса. Речь идет о сотнях тысяч гривен ежемесячно. Впрочем, по словам актрисы, это не о роскоши. Значительная часть средств идет на поддержку команды и развитие собственного дела. Она подчеркивает: эти деньги не остаются «в руках».

«Примерно полмиллиона гривен в месяц. У меня есть бизнес, у меня есть подчиненные, которым я плачу зарплаты», — отметила Денисенко в комментарии Александру Преподобному.

Актриса объясняет, что финансовая нагрузка включает не только личные расходы, но и ответственность за других. Речь идет об оплате труда команды, рабочих расходах и постоянных вложениях в проекты. Поэтому ощущение «больших денег» у нее, по ее словам, отсутствует.

«Я на самом деле не вижу этих денег», — добавила она.

Напомним, недавно 8-летний сын Наталки Денисенко перенес операцию. Звезда рассказала о госпитализации в «Охматдете».

