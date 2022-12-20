Наталка Денисенко ошеломила суммой, собранной на ВСУ в свой день рождения

Звезда украинского кино Наталка Денисенко назвали сумму, которую удалось собрать на нужды ВСУ.

Недавно актриса отпраздновала свой день рождения, но праздничный вечер решила посвятить добрым делам. На своей странице в Instagram украинская актриса поделилась подробностями благотворительного концерта.

"201.272 тысячи гривен собрали мы вместе с вами на мой день рождения! Спасибо всем и каждому, кто присоединился к сбору! Спасибо всем кто пришел на вечер. "Наталка-читалка" — это мой проект и моя отдушина, который стал для меня смыслом, потому что на этих вечерах люди плачут, смеются, лечат душу и помогают ВСУ!

Также актриса отметила, что часть денег уже была израсходована на приобретение специального оборудования для военных.

"Сегодня из собранных средств уже оплатили первый "ночник". Весь отчет буду предоставлять на своей странице", — добавила актриса.

Отметим, что в начале войны Наталья Денисенко запустила проект "Наталка-читалка" и начала давать благотворительные концерты, на которых читает стихи.

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