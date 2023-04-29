Наталка Денисенко осудила блогершу, которая в день трагедии в Умани делилась веселыми фото из ресторана

Актриса считает, что иногда нужно отказаться от такой демонстрации своей жизни.

Украинская актриса Наталка Денисенко высказалась о людях, которые даже в дни траура в страны продолжают делиться веселым контентом.

В частности, звезду возмутило поведение одной известной блогерши, которая после ракетного удара по Умани показывала, как отдыхает в компании подружек в ресторане. Наталка призналась, что ей и самой часто приходилось играть на сцене в сложные дни, но она считает, что афишировать такие эмоции не стоит.

Наталка Денисенко/Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Профессия актера предполагает отказ от своих эмоций, ты полностью забываешь, что есть в жизни. Но вчера в соцсети я увидела, как одна блоггерша в ресторане с подругами фоткается и так вроде бы ничего не произошло. Я все же считаю, что в дни трагедии надо сбавлять обороты. Я за положительные эмоции, но бывают дни, когда просто стоит удержаться и не афишировать", — высказалась Наталка.

Наталка Денисенко/Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Кого именно имела в виду Денисенко, она говорить не стала, однако пользователи Сети поняли, что актриса подразумевает празднование дня рождения бизнесвумен Сабины Мусиной. Основательница G.bar пригласила друзей в ресторан, но не делилась фото с праздника. Зато это сделала ее подружка Валерия Бородина. Она поделилась радостными фотографиями из ресторана в компании Даши Квитковой, Татьяны Парфильевой, Кати Сильченко и других гостей.

День рождения Сабины Мусиной/Фото: instagram.com/kvittkova

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