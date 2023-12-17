Наталка Денисенко откровенно призналась, как война повлияла на брак с Фединчиком: "Отношения уже не те"

Также артистка рассказала, как избранник реагирует на то, что она публикует в фотоблоге откровенные снимки.

Украинская актриса Наталка Денисенко откровенно рассказала о браке с мужем Андреем Фединчиком, который сейчас служит в рядах ВСУ.

Знаменитость призналась, что их отношения за последние два года очень сильно изменились и стали не такими, как были раньше. Однако Денисенко заверила, что брак стал только крепче. В частности, она больше поддерживает и ценит возлюбленного. Между тем Фединчик пытается больше уделять внимание жене и сыну.

Наталка Денисенко с мужем Андреем Фединчиком / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"У меня с мужем уже не те отношения, но они не стали хуже, а наоборот — в некоторых моментах они стали лучше. Обострилось у него желание быть со мной. Я тоже стала больше его ценить, поддерживать, понимать", — рассказала актриса шоу "Ближче до зірок".

Также Наталка честно ответила, как муж реагирует на то, что она в Instagram может опубликовать откровенные фотографии. По словам артистки, возлюбленный не запрещает ей это делать. Более того, ему нравятся пикантные снимки жены. Денисенко также добавила, что возлюбленному она отправляет более откровенные кадры.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Муж даже специально просит, чтобы я сделала красивые на фотосессии какие-то откровенные фото, чтобы отправить ему. Вот именно профессиональные. То что у нас онлайн-отношения эротические, то это факт. Он также хочет какой-то красоты, то я снимаю специально для него, это не входит в Instagram", — отметила артистка.

Напомним, недавно Наталка Денисенко заговорила о первом браке своего мужа. Актриса призналась, был ли у нее разговор с бывшей женой Андрея Фединчика.

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