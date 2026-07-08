Наталка Денисенко откровенно рассказала о жизни с женихом после помолвки и подготовки к свадьбе

Наталья Денисенко с Юрием Савранским / © instagram.com/natalka_denisenko

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Украинская актриса Наталья Денисенко поделилась подробностями личной жизни после предложения возлюбленного, предпринимателя и модели Юрия Савранского.

Звезда призналась, что после предложения руки и сердца их отношения действительно изменились. Правда, больше всего это сказалось не на быту, а на планах общего будущего. По словам Денисенко, они уже активно обсуждают переезд, свадьбу и будущую семейную жизнь.

«Конечно, изменились. Мы начали гораздо активнее строить планы по совместному переезду, свадьбе и нашему будущему», — поделилась актриса в интервью «РБК-Украина».

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Наталья Денисенко и Юрий Савранский / © instagram.com/natalka_denisenko

Из-за насыщенного рабочего графика возлюбленные уже поняли, что многие организационные моменты, связанные со свадьбой, придется решать быстрее. Несмотря на это, в повседневной жизни после помолвки почти ничего не изменилось.

«Юрий мне очень подходит в быту, у нас схожие привычки, поэтому в этом смысле нам очень легко друг с другом», — отметила Наталья.

Напомним, о романе Наталии Денисенко и Юрии Савранском заговорили после развода актрисы с военнослужащим Андреем Фединчиком. Сначала звезда называла мужчину только другом и моделью своего бренда, однако впоследствии пара перестала скрывать отношения. Недавно Савранский сделал предложение возлюбленной в Турции, а теперь пара уже открыто говорит о подготовке к свадьбе и общем будущем. Звезда также рассказывала, как ее сын отреагировал на помолвку.

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