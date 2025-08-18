Наталка Денисенко ответила на слухи, что после развода закрутила новый роман

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Украинская актриса Наталка Денисенко ответила на слухи, что после развода успела закрутить новый роман.

Весной этого года звезда пополнила ряды звездных холостячек. После восьми лет супружеской жизни она подала на развод с актером и военнослужащим Андреем Фединчиком, от которого у нее есть сын. В позывном заявлении причиной разрыва брака Денисенко отметила стандартное "не сошлись характерами", а в премьерном выпуске "Ближче до зірок" на телеканале ТЕТ эксклюзивно прокомментировала, что все еще переживает расставание и привыкает к новому статусу.

"Это определенный процесс, который надо пережить очень долго, и я уверена, что это не займет день или два, или неделю. Нужно время, чтобы вообще понять, что вот так оно в моей жизни", - откровенно призналась Наталка Денисенко.

В Сети сплетничали, что актриса даже успела найти Фединчику замену, но в разговоре с "Ближче до зірок" она опровергла эти слухи. Более того, заверила - ухажеров не стало больше.

"Не могу сказать, что после того, как я объявила, что разведена, что я свободная женщина, стало больше внимания", - прокомментировала Наталка Денисенко.

Сейчас знаменитость посвящает себя только одному мужчине - 7-летнему сыну Андрюше. Они с Андреем Фединчиком и в дальнейшем совместно будут делать все, чтобы их сыночек чувствовал себя счастливым ребенком.

"Андрюша чувствует, что мама и папа его любят. И вообще Андрей очень хороший папа, и я и Андрюше об этом говорю, что это самый лучший папа на земле, что он тебя любит", - рассказала актриса.

И пока в реальной жизни Наталка Денисенко не готова открывать сердце для новых отношений, ее киногероини влюбляются, крутят курортные интриги и отвечают желанное "да". Уже 5 сентября на телеканале ТЕТ покажут романтическую комедию "Коли ти вийдеш заміж?", где Наталка Денисенко отдастся чувствам и авантюрам на солнечном побережье Хорватии.