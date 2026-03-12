Наталка Денисенко ответила на слухи, что сделала операцию по увеличению груди

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Украинскую актрису Наталку Денисенко, которая недавно ошеломила появлением в новом образе, заподозрили в том, что она сделала операцию по увеличению груди.

Такие сплетни возникли не на пустом месте. Дело в том, что бюст знаменитости заметно увеличился, и на это просто не смогли не обратить внимания ее подписчики. На проекте "Наодинці з Гламуром" Наталка Денисенко отрезала, что такие вопросы не являются уместными. Артистка отметила, что когда сама пожелает, то обо всем расскажет. Однако все же Наталка Денисенко не стала ни подтверждать, что увеличила грудь, ни опровергать это. Вместо этого артистка призвала следить за ее Instagram, поскольку сделает на эту тему пост.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

"Недавно было 8 Марта - это праздник женских прав. Я считаю, что такие вопросы выглядят немного нелепо. Все же женщины в нашей современности могут делать с собой и своим телом все, что угодно. Хочется сказать женщинам, что когда вам задают такие вопросы - а когда дети, а что это ты поправилась, а ты не беременна ли, а ты сделала себе грудь - надо четко ставить свои границы и говорить, что это не ваше дело, когда я захочу о чем-то рассказать в своей жизни, то я обязательно это скажу", - рассказала артистка Анне Севастьяновой.

Кстати, знаменитость также поделилась, что тщательно следит за своей фигурой и нормализовала гормональный фон. Спортом актриса не занимается. Однако артистка отметила, что у нее прекрасная фигура благодаря генетике, прекрасному состоянию гормонов и уходу.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

"Я понимаю, что моя фигура, моя красота - не дают покоя людям. Относительно того, как я слежу за своей фигурой, то действительно у меня улучшилось гормональное состояние. Я сейчас почти не занимаюсь спортом и имею такую прекрасную фигуру благодаря генетике, гормонам, слежу за собой. Относительно груди - я сделаю пост в Instagram", - подытожила знаменитость.

Отметим, эти и другие признания Наталка Денисенко сделала на проекте "Наодинці з Гламуром". Вскоре на YouTube-канале "ТСН Гламур" состоится премьера полного выпуска шоу. Следите за обновлениями и не пропускайте самые горячие эксклюзивы.

Напомним, недавно возлюбленный Наталки Денисенко рассекретил свой бизнес. Юрий Савранский признался, чем зарабатывает себе на жизнь.