Наталка Денисенко поддержала Елену Тополю после "слива" интимного видео и удивила новым образом

Украинская актриса Наталья Денисенко публично выразила поддержку певице Елене Тополи, бывшей жене фронтмена группы «Антитела» Тараса Тополи, после громкого скандала со «сливом» интимного видео и шантажом.

В посте в Instagram Денисенко опубликовала фото в необычном для себя образе — в черном наряде, который напоминает образ темного ангела. Актриса обратилась к подписчикам с размышлениями о том, насколько агрессивным стало общество, особенно в сложные для страны времена.

По словам Наташи, многие люди позволяют себе публичную травлю, не задумываясь о последствиях для тех, кого атакуют. Особенно болезненно, призналась актриса, ей наблюдать за осуждением женщин за их женственность, сексуальность и открытость.

«Иногда мы не замечаем, как превращаемся в оборотней, которые способны делать зло друг другу. Мне очень больно, когда я вижу публичную травлю людей, когда осуждают женщину за ее нормальную горячую природу, женственность, сексуальность! Хочу поддержать Елену Тополю как женщина женщину!» — написала Денисенко.

Актриса также призналась, что хорошо понимает, через что сейчас проходит певица. Наталья недавно сама пережила волну хейта после развода с Андреем Фединчиком и новый роман, когда публичная поддержка внезапно сменилась агрессией и осуждением. Отдельно Наталья Денисенко подчеркнула, что всегда будет на стороне женщин, свободы и проявленности. Она призвала поддерживать друг друга.

«Я знаю, как это сложно, когда публичная любовь оборачивается ненавистью, потому что не так давно сама пережила такую волну хейта. В такое темное, сложное для нашей страны время общество очень резко воспринимает много новостей, но я хочу еще раз напомнить нам всем быть добрее. Я всегда буду за женщин, за свободу, проявленность, независимость. Давайте беречь друг друга, поддерживать! Только бок о бок мы сможем оставаться людьми», — подчеркнула звезда.

В комментариях под постом подписчики обратили внимание не только на важные слова поддержки, но и на необычный образ Денисенко. Многих удивило, что актриса появилась не в своем фирменном белом цвете, а в черном, который, по мнению фанов, ей очень подходит.

Непривычно видеть тебя в черном! Но тебе очень идет!

Наташа в черном — сначала думала, что мне показалось, но и темный цвет вам идет

Красивая женщина, как никогда важные слова и черный вам очень подходит

