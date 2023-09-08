Наталка Денисенко поделилась честным утренним селфи без капли косметики

Звезда показалась в постели.
Украинская актриса Наталка Денисенко показала, как выглядит без капли косметики.
Знаменитость вышла на связь с поклонниками в Instagram-stories с самого утра и показалась в постели. Наташа позировала в пижаме, лежа после сна, и счастливо улыбалась на камеру. Актриса, не стесняясь, продемонстрировала свое лицо без фильтров и макияжа.
"Доброе утро. У меня день начался с приятных сюрпризов", — подписала улыбающееся селфи Денисенко.
Также актриса поделилась милой фотографией вместе со своим пятилетним сыном Андреем. Знаменитость поделилась важной новостью для мальчика, оказывается, что на днях у него выпал один из молочных зубов, что его очень радует.
"Андрейка никак не налюбуется своим выпавшим зубиком", — поделилась актриса.
Напомним, недавно Наталка Денисенко откровенно ответила на вопрос о своем заработке во время войны. Звезда сериалов призналась, упал ли ее доход из-за полномасштабного вторжения.
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