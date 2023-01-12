Наталка Денисенко похвасталась домом, в котором будет жить до весны

Украинская актриса Наталка Денисенко показала дом, где будет жить всю зиму.

Знаменитость призналась, что еще до войны они с мужем планировали купить частный дом и жить там. Супруги даже начали собирать средства, однако полномасштабная война в Украине изменила их планы.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"До войны мы с мужем планировали приобрести домик, собирали средства, но полномасштабное вторжение кардинально изменило наши планы и жизнь… Но четко помню, как на прошлый Новый год я желала встречать следующий праздник в своем домике — желание исполнилось, но несколько иным образом …", — поделилась Наталка.

В частности, знаменитость арендовала частный дом, который расположен возле Киевского водохранилища. Там Наталка с сыном будет жить до весны.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Хотя этот домик "мой" только до весны, но я постоянно говорила, что мои желания всегда сбываются, вот и не верь после этого в чудеса", — поделилась Денисенко.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

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