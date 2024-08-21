Наталка Денисенко похвасталась, как с мужем-военным отдыхает в Карпатах

Артистка показала, как проводит время с возлюбленным и сыном.

Украинская актриса Наталка Денисенко поделилась, как отдыхает с мужем-военным, актером Андреем Фединчиком, который сейчас находится в отпуске.

Парочка решила не засиживаться в Киеве, а уехала на запад Украины. Супруги арендовали домик в Карпатах, расположенный посреди живописного пейзажа. Семейство любовалось невероятным пейзажем – горами и густо насаженными деревьями.

Сын Наталки Денисенко и Андрея Фединчика / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Конечно, не обошлось без бани. Как призналась актриса, они с мужем любят попариться. Более того, к этому делу уже и приучили 6-летнего сына Андрюшу.

"Андрей Фединчик обожает это (попариться в бане – прим. ред.), и я тоже, и сынишку научили уже", — поделилась артистка.

Андрей Фединчик в бане / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

На территории домика, где остановились Наталка Денисенко с семьей, есть бассейн. Поэтому не обошлось и без купания во время заката Солнца.

Наталка Денисенко в Карпатах / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Правда, недолго Наталка Денисенко отдыхала с семьей. Уже на следующий день, в 6:00 утра, знаменитость поехала в Ужгород работать. Как поделилась актриса, в городе у нее запланирован спектакль.

"Недолго я отдохнула", – поделилась с подписчиками звезда кино.

Наталка Денисенко поехала в Ужгород / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, недавно Наталка Денисенко показала, какой необычный подарок привез Андрей Фединчик с фронта. В частности, эта вещь попала к актеру прямо из Бахмута.

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