Наталка Денисенко похвасталась, какую важную награду получил ее муж-военный от президента

Украинская актриса Наталка Денисенко похвасталась важной государственной наградой, которую получил ее муж-военный Андрей Фединчик.

По случаю Дня кинематографистов, который в Украине отмечают во вторую субботу сентября, президент Украины постановил наградить важными наградами деятелей кино. В частности, в списке среди награжденных оказался и Андрей Фединчик. Актеру вручили орден "За заслуги" ІІІ степени. Наталка Денисенко говорит, что очень гордится достижением возлюбленного. Также артистка поделилась, что рассказала об этом публично, ведь Андрей Фединчик держал бы это в тайне.

Андрей Фединчик получил орден "За заслуги" ІІІ степени / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Увидела новость, что в честь Дня кино моего мужа наградили орденом "За заслуги" ІІІ степени. Меня всегда удивляло это сочетание большой силы и скромности моего мужа! Он никогда не напишет об этом в соцсетях... Это именно тот человек, который ничего не будет делать "на показ", искренний и очень справедливый! Не перестаю тобой гордиться", — поделилась актриса.

В общем, награду от президента получил не только Андрей Фединчик, но и другие деятели кино. Среди награжденных есть Алан Бадоев (орден "За заслуги" ІІІ степени), Ирма Витовская (орден княгини Ольги ІІІ степени), Ахтем Сеитаблаев (заслуженный деятель искусств Украины) и другие.

Напомним, недавно певица Тоня Матвиенко показывала важное отличие, которое посмертно вручили ее маме. Покойная Нина Матвиенко получила награду "Национальная легенда Украины".

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