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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Наталка Денисенко похвасталась отдыхом в сказочном месте на западе Украины

Наталка Денисенко сейчас наслаждается отдыхом. Артистка показала, как проходит ее отпуск.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Наталка Денисенко

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Украинская актриса Наталка Денисенко похвасталась отдыхом в сказочном месте на западе Украины.

Так, знаменитость решила отвлечься от работы и городской суеты. Поэтому, артистка отправилась в отпуск на запад Украины. Актриса остановилась в одном из отелей в селе Поляница, что в Ивано-Франковской области.

Наталка Денисенко выбрала для отдыха действительно сказочное место. Перед артисткой открывается просто невероятный горный пейзаж. Знаменитость ходит в SPA, на массажи, занимается йогой, плавает в бассейне и наслаждается местной кухней.

"Программа у меня ненасыщенная: SPA, йога, зал, ресторан, массаж, покой", - поделилась знаменитость.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Также Наталка Денисенко уже успела похвастаться большим букетом белых роз. Артистка не раскрыла, от кого их получила, а лишь отметила, что ей очень приятны такие презенты.

"Если вам кажется, что цветы для женщины - это просто небольшая приятность, то вам кажется", - отметила артистка.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, недавно актриса Анна Саливанчук отдыхала на западе Украины. Более того, артистка успела покорить Говерлу.

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